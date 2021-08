Paziente francese 'dona' lavori ingresso barellati ad Ancona

Dalla Francia una donazione alla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Onlus per sistemare il "passaggio barellati" verso la Radiologia. Autore dell'atto generoso un cittadino di Mentone diventato paziente complesso degli Ospedali Riuniti da inizio 2021: dopo vari ricoveri nei reparti della struttura ospedaliera anconetano ha continuato a frequentare l'ospedale per le terapie connesse alla sua patologia, periodicamente, e sempre con l'ausilio di una barella.

Il passaggio, per i pazienti non deambulanti (in sedia a rotelle o in barella) avviene all'ingresso che porta al Dipartimento di Radiologia, e da qui ai Reparti: usurato dal tempo e dai tanti arrivi giornalieri, il passaggio era diventato "difficoltoso" per tutti e soprattutto per il paziente francese che ha voluto dare una risposta concreta al problema e farsi carico della sistemazione. Dopo la donazione, la direzione generale ha autorizzato il progetto e, con l'Ufficio Tecnico sono stati studiati gli opportuni lavori di miglioramento, terminati da pochi giorni. Per ringraziare il paziente "speciale", la Fondazione incontrerà lui e la sua famiglia, assieme alla Direzione Generale e ai Sanitari dei vari Reparti che lo hanno curato in questo anno, per una piccola cerimonia domani alle 11 all'ingresso barellate della Radiologia (area vecchio ingresso dell'ospedale). (ANSA).