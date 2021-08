Gdf: Fermo, evasione totale 7 aziende, bloccati 700mila euro

Sette aziende totalmente sconosciute al Fisco, veri e propri "evasori totali", e omessa dichiarazione di ricavi per oltre dieci milioni di euro, mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva per un'imposta dovuta di oltre 1,2 milioni di euro. Lo ha scoperto con specifiche indagini preventive il Gruppo della Guardia di finanza di Fermo che ha eseguito sequestri su somme per oltre 700mila euro.

Significativo, in particolare, il risultato dei controlli eseguiti su tre aziende operanti nel settore del commercio elettronico online (calzature e accessori), nuova frontiera del mercato nazionale ed internazionale del terzo millennio, che sta vivendo una fase di straordinaria espansione soprattutto nel periodo pandemico. L'utilizzo dei poteri di polizia valutaria e gli accertamenti bancari hanno permesso alle Fiamme Gialle fermane di accedere ai conti correnti dei soggetti individuati e di intercettare tutti i flussi finanziari sfuggiti all'imposizione fiscale: per le tre aziende constatate l'omessa dichiarazione di ricavi per 6,4 milioni di euro e la mancata dichiarazioni Iva e con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di tre responsabili per reati tributari. Avanzata proposta di sequestro preventivo "per equivalente", per recuperare quanto constatato e per garantire l'effettivo ristoro alle casse dello Stato di quanto illecitamente sottratto alla collettività".

In tale contesto, i controlli sono stati effettuati dopo "segnalazioni di operazioni sospette" che derivano dalle comunicazioni obbligatorie (per finalità di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'utilizzo di denaro proveniente da attività criminosa) di banche, intermediari finanziari e altri operatori all'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia, successivamente rielaborate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Gdf di Roma e inoltrate ai Reparti sul territorio quali spunti investigativi. Gli approfondimenti possono svelare movimenti di denaro o investimenti di capitale per finalità illecite. (ANSA).