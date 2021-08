Catamarano capovolto davanti costa Fermo, diportisti salvati

Il catamarano in balia delle onde si capovolge, dopo vani tentativi di raddrizzarlo, e i due occupanti finiscono in acqua mentre l'imbarcazione scarroccia verso il largo. E' accaduto il 7 agosto nelle acque antistanti la costa fermana. Una motovedetta della Guardia Costiera di San Benedetto, durante la costante attività di vigilanza, è intervenuta e ha provveduto al recupero delle due persone, risultate in buono stato di salute. I diportisti sono stati trasportati al porto di Porto San Giorgio.

Visto il peggioramento delle condizioni meteomarine e accertata l'impossibilità di ripristinare la navigabilità del natante immediatamente, il catamarano è stato assicurato al fondo dopo aver emesso i previsti avvisi di sicurezza, nell'attesa del miglioramento delle condizioni meteorologiche per il recupero, avvenuto poi il giorno seguente. (ANSA).