Banda musicale a Camerino per festeggiare i 100 anni di Clara

(ANSA) - CAMERINO, 07 AGO - Grandi festeggiamenti a Camerino per la centenaria Clara Barboni nata nella cittadina del Maceratesi il 6 agosto 1921, accompagnati dal suono della banda della città. In passato, infatti, Clara aveva espresso il desiderio di essere festeggiata dalla banda, se fosse arrivata al traguardo dei 100 anni e così è stato fatto. Il sindaco Sandro Sborgia e la vice sindaco Lucia Jajani hanno partecipato alla bella sorpresa per Clara, giungendo ai giardini del quartiere Le Mosse, in cui abita, portando con loro la banda cittadina che, per l'occasione, le ha dedicato un piccolo concerto. Ad attenderla anche la sua famiglia, gli abitanti del quartiere e gli amici del circolo ricreativo Bucaneve. Da sempre appassionata di musica, in particolare di musica lirica, Clara ha anche cantato sulle note della Tosca suonate dall'illustre clarinetto del maestro Vincenzo Correnti.

Nel 1974 è venuto a mancare il marito Fernando, una perdita molto dolorosa per Clara che ha sempre vissuto e lavorato per la sua famiglia, i suoi tre figli Paolo, Franco e Patrizia e i suoi nipoti e pronipoti. (ANSA).