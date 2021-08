Università: Marche, Isee per borse studio sale a 23mila euro

Ampliare il numero dei potenziali destinatari di borsa di studio di università e Afam (Alta formazione artistica e musicale) nelle Marche. E' una delle priorità del "Programma regionale per il diritto allo studio per l'anno accademico 2021/2022" adottato dalla giunta regionale che ha elevato la soglia di Isee da 21 mila a 23 mila euro e l'Ispe da 38 a 50 mila euro proprio per allargare la platea di beneficiari. In sostanza ulteriori 2,2 milioni di euro di risorse regionali che si aggiungono ai 3 milioni già stanziati, per un totale di 5 milioni e 200 mila euro di fondi regionali destinati al diritto allo studio universitario.

Il programma annuale per il Diritto allo Studio, è stato presentato ad Ancona dall'assessore regionale Giorgia Latini.

Sono intervenuti l'assessore al Bilancio, Guido Castelli e Maura Magrini, presidente Erdis Marche. Presente il mondo accademico, con i Rettori delle Università marchigiane (Francesco Adornato per Unicam, Giorgio Calcagnini per Uniurb, Gian Luca Gregori per Univpm, Graziano Leoni pro-rettore Unicam), rappresentanti delle istituzioni Afam con il Conservatorio Rossini di Pesaro (direttore Salvatore Giordano) e l'Accademia delle Belle Arti di Urbino con il direttore Luca Cesari.

"Vogliamo investire sul merito e sul futuro dei giovani. - ha detto Latini in apertura, con riferimento all'esecutivo guidato da Francesco Acquaroli in sinergia con tutti gli enti e soggetti interessati - Una scelta che ci pone finalmente tra le regioni virtuose per il raggiungimento del pieno esercizio del diritto allo studio". Con l'aumento della soglia Isee per le borse di studio, ha detto Latini, si compie "un notevole balzo in avanti: eravamo ultimi in Italia e ora ci affianchiamo alle Regioni più virtuose per poter allargare considerevolmente la platea degli studenti beneficiari di borsa di studio". (ANSA).