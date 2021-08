Psi: Marche, nuova segreteria Marche, "partito rinnovato"

Il Psi Marche "si rinnova": nominata la nuova segreteria regionale. "Una segreteria giovane con l'obiettivo di dare ascolto ed interpretare al meglio le necessità dei marchigiani - ha dichiarato il segretario Nazionale del Psi, Enzo Maraio, durante la conferenza stampa di presentazione. La nuova segreteria regionale è stata approvata all'unanimità su proposta del segretario Boris Rapa. E' composta da: Lucia Pistelli, vice segretaria, 49 anni esperta di tematiche del lavoro, impresa e parità di genere; Sara Paci, 64 anni, amministrativa Area vasta, preposta alle attività amministrative contabili del territorio; Matteo Vichi, 43 anni consigliere comunale, presidente commissione urbanistica di Ancona, lavora nel settore infrastrutture; Massimo Spinozzi, 44 anni, nominato segretario amministrativo, avvocato ad Ancona esperto di diritto amministrativo; Michael Sommovigo, responsabile della Giovanile Socialista, 31enne docente di scuola superiore secondaria.

Antonio Gitto, eletto all'unanimità presidente del Partito regionale.

"Nelle Marche - ha detto ancora Maraio - i socialisti sono impegnati per le prossime amministrative, dove saremo presenti in tutti i comuni chiamati al voto ed esprimendo anche alcune candidature a Sindaco. La nuova fase del partito guidato da Boris Rapa dovrà vedere il rilancio della nostra comunità e la costruzione di una forte alleanza di centro sinistra per le imminenti sfide elettorali ed in vista delle future elezioni regionali". "Una squadra che punta al rinnovamento generazionale - ha detto il neo segretario regionale Rapa - ma che passa soprattutto attraverso le competenze, per riportare i valori socialisti a tornare protagonisti nella politica regionale.

Si punta ad un partito più moderno, più dinamico, in prima linea per i giovani e donne e che riporti al centro dell'agenda politica regionali temi come quello del lavoro, delle imprese, dei territori, blu & green economy, turismo, infrastrutture e sanità". (ANSA).