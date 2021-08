Il maestro d'ascia Silenzi e le 'Ferrari del mare'

Due giornate dedicate alla vela e ai protagonisti di questo sport, campioni e artigiani come Erasmo Silenzi, talentuoso maestro d'ascia di Porto San Giorgio. L'iniziativa, "La vela a Porto San Giorgio tra memoria, arte e pratica sportiva", è promossa dall'Associazione Nautica Picena per sabato 7 e domenica 8 agosto alle ore 19. La giornata di sabato è dedicata all'attività ultradecennale di promozione della vela svolta dalla stessa Associazione Nautica Picena e dalla Lega Navale di Porto San Giorgio. Previsti interventi dell'avv. Fabrizio Emiliani, per la Ln, e di Luciano Gaucci, tra i soci fondatori dell'Asd Nautica Picena. Sarà presente anche Daniele Malavolta, presidente dell'associazione nautica dilettantistica Liberi nel vento, che promuove la vela tra persone con disabilità fisiche, mentali e sensoriali. Domenica verrà ricordato Erasmo Silenzi, storico e abilissimo costruttore di scafi, tanto da meritare l'appellativo di 'Stradivari della nautica'. Nato nel 1909, si racconta - nel sito a lui dedicato - che non ancora diciottenne costruì, nella soffitta di casa, un singolo da canottaggio da 5 metri: per farlo uscire fu necessario farlo passare dall'abbaino sul tetto. La sua carriera iniziò con i pattini a remi, poi negli anni '50 progettò e creò motoscafi con motore fuoribordo e varie imbarcazioni, tra cui due 'canotti' a 4 rematori e timoniere, lunghi 6 metri, per la Lega Navale, realizzati in fasciame sovrapposto chiodato (tecnica originale usata per i Dinghy). Negli anni '60 Silenzi si dedicò alla costruzione dei primi Flying Junior in legno lamellarem negli anni '70 dei Flying Duchtman, le 'Ferrari del mare'. Nel 1976 Carlo Croce partecipò alle Olimpiadi di Montreal con una imbarcazione realizzata da Erasmo per lui. Poi continuò a perfezionare le tecnologie di costruzione, esplorando le tecnologie di materiali compositi, come legno-kevlar. Una volta in pensione, firmò dei pezzi unici: l'ultimo un FJ, l'Optimist creato appositamente per la nipote. E' morto nel 2004. A ricordarlo, ci saranno Federico Radente, collaboratore storico di Erasmo, e il figlio Luigi. Per l'occasione, saranno esposti un Dinghy, un Flying Junior e un Flying Duchtman da lui realizzati. (ANSA).