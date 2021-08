Aeroporti: da 31 ottobre voli Ancona-Cracovia con Ryanair

Dal 31 ottobre Ryanair collegherà l'aeroporto di Ancona-Falconara con Cracovia, in Polonia, ogni giovedì e domenica. Questo collegamento, informa Ancona international airport, "va ad aumentare l'offerta voli dall'aeroporto marchigiano e risponde alle esigenze sia del traffico outgoing che incoming. Grande, infatti, risulta l'interesse che la regione Marche suscita nel pubblico polacco, grazie soprattutto alla presenza di Loreto, forte attrattore di turismo religioso".

"La Polonia, inoltre, - aggiunge - rappresenta una meta appetibile sia per il turismo outgoing che per la clientela business che si reca per motivazioni lavorative nel territorio polacco". "Con questa ulteriore destinazione - commenta l'ing.

Carmine Bassetti, amministratore delegato di Ancona International Airport - si rafforza il network internazionale dell'aeroporto di Ancona ed il volo su Cracovia si caratterizzerà per una forte componente di traffico incoming, visto che la Polonia è tra i primi cinque paesi da cui provengono i turisti che soggiornano nelle Marche". Il giovedì si potrà partire da Ancona alle 14.35 e raggiungere Cracovia alle 16.20; la domenica la partenza da Ancona è prevista alle 14.10 con arrivo alle 15.55. La partenza da Cracovia è programmata il giovedì alle ore 12.25 con arrivo ad Ancona alle ore 14.10 e la domenica alle ore 12.00 con arrivo alle 13.45.

(ANSA).