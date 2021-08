Covid: Acquaroli, Marche rosse in mappe Ue? Dati zona bianca

"Si sta diffondendo la notizia secondo cui, nella mappa pubblicata dall'Ecdc, Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, le Marche sarebbero una regione in zona rossa", "ma ad oggi i dati sono chiari e collocano le Marche in zona bianca". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli esprime tutte le proprie perplessità per la mappa dell'Ecdc, che considera parametri diversi da quelli nazionali, e per "la diffusione di certe informazioni che rischiano di creare un enorme danno economico in piena estate".

"Le Marche al momento, - ribadisce - seppure con un numero di contagi in aumento rispetto alle settimane passate, sono anche fuori dal rischio zona gialla". "Infatti, con i nuovi parametri, - spiega il presidente - per entrare in zona gialla occorre avere il 15% di ricoveri in terapia intensiva e il 20% in area medica, mentre nella nostra regione, secondo l'ultima valutazione ministeriale datata ieri, ci assegnano il 2% di ricoveri in terapia intensiva e il 3% di ricoverati in area medica, con un tasso di incidenza sotto la media nazionale.

Figuriamoci la zona rossa. Non possiamo prevedere cosa accadrà nel prossimo periodo, - conclude Acquaroli - ma ad oggi i dati sono chiari e collocano le Marche in zona bianca". (ANSA).