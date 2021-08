Tokyo: Tamberi e Ferrari rientrati in Italia

La medaglia d'oro olimpica nel Salto in alto, Gianmarco Tamberi, e la medaglia d'argento nel Corpo libero, Vanessa Ferrari, sono rientrati in Italia da Tokyo. Il volo "olimpico" di Alitalia è arrivato all'aeroporto di Fiumicino alle 20. Per l'atleta marchigiano e per la "Farfalla di Orzinuovi" sono pronti subito grandi festeggiamenti in aeroporto da parte dei rispettivi gruppi sportivi di appartenenza, le Fiamme Oro ed il Centro Sportivo dell'Esercito.

Per Tamberi, appena sbarcato dall'aereo, l'abbraccio caloroso con Sergio Baldo, dt gruppo sportivo Fiamme Oro settore atletica e con l'amico e collega di salto in alto Silvano Chesani. Ad accoglierlo al terminal 3 in zona arrivi, il fratello Gianluca ed amici, ex in rappresentanza delle Fiamme Oro, tra gli altri, anche la saltatrice in alto Erika Furlani e la velocista Giulia Riva. Appena uscita dall'aereo, Vanessa, che proseguirà subito per Milano in transito, è stata subito festeggiata, in rappresentanza del Centro sportivo olimpico dell'Esercito, dal colonnello Remo Del Favero e dal tenente colonnello Giuseppe Missale con un omaggio floreale. (ANSA).