Al via Museo Aperto d'Arte Marche MAdAM, rete museale diffusa

Al via da oggi MAdAM - Museo Aperto d'Arte Marche, il progetto di valorizzazione diffusa delle più contemporanee forme d'arte del territorio, rivolto ai turisti e alla collettività.

MAdAM si presenta come una rete museale diffusa e aperta, in grado di valorizzare le più contemporanee forme d'arte presenti sul territorio e, allo stesso tempo, di offrire uno spazio di incontro, scambio, progettazione e produzione condivisa tra enti pubblici e privati che operano in ambito culturale, formativo e turistico, in tutta la regione.

L'iniziativa è stata presentata dall'assessore alla Cultura Giorgia Latini, insieme a Stefano Ferretti, referente del progetto e presidente dell'Associazione capofila, Monica Caputo, responsabile della comunicazione del progetto e presidente dell'impresa creativa PopUp Studio, Mauro Fumagalli, partner del progetto com responsabile del ciclo turismo e Marco Marilungo, partner tecnologico del progetto.

"É interessante l'idea di una rete museale diffusa e aperta, in grado di valorizzare forme d'arte contemporanea presenti nei territori. - commenta Latini - Ritengo sia un modo originale di vivere le nostre città e i luoghi della nostra regione attivando un diverso sguardo sulle realtà che abbiamo intorno. L'ho sempre pensato: quando ero assessore alla cultura del Comune di Ascoli Piceno ho promosso progetti di riqualificazione attraverso l'Arte Urbana". La proposta "che ha avuto il sostegno della Regione, - aggiunge - non ha validità solo per la promozione turistica ma è rivolta a tutti, anche alle scuole con percorsi, workshop e laboratori per gli studenti". La Regione "sta lavorando a strategie caratterizzate da una visione unitaria e una diffusione capillare: la creazione di un sistema di gestione integrata come l'albergo diffuso, inserita nel Piano triennale della cultura e al Festival dei Borghi, in programma a settembre, che traduce in una proposta culturale e turistica il grande patrimonio materiale e immateriale disseminato in tutta la regione. MAdAM è un'azione che completa ciò che è in atto aggiungendo un nuovo tassello. Testimonia ancora una volta che i risultati vengono se c'è una rete pubblico-privata capace di incarnare e progettare una visione". (ANSA).