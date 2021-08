Incendi lungo Ss16: continuano azioni bonifica e vigilanza

Sono proseguite nella giornata di oggi le operazioni di bonifica nelle zone interessate ieri da vasti incendi di sterpaglie a Castelfidardo, Numana e Porto Recanati. Nella notte rimarranno sul posto due squadre di vigili del fuoco per la vigilanza coordinate dal posto di Comando avanzato Vvf.

Intanto oggi completati gli interventi causati dal forte vento che ieri ha colpito le province di Ancona e Macerata. In totale gli interventi effettuati sono stati 170 per la provincia di Ancona e 60 per quella di Macerata. L'attività è proseguita senza sosta nonostante i roghi di sterpaglie che ieri hanno impegnato molte squadre. (ANSA).