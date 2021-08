Covid: Marche, 65 positivi in 24 ore, incidenza 55,74

Nell'ultima giornata 65 casi di positività a coronavirus nelle Marche con un'incidenza di 55,74 su 100mila abitanti (ieri 55.01). Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione nell'ultimo bollettino che dà conto di 35 ricoveri per Covid-19 (+4) e di nessun deceduto nelle ultime 24 ore (totale vittime finora 3.039).

Per quanto riguarda i contagi, ne sono stati rilevati 27 in provincia di Ancona, 25 in quella di Pesaro Urbino, nove nel Maceratese, uno in provincia di Ascoli Piceno e tre provenivano da fuori regione. Eseguiti 849 tamponi in totale; 336 nel percorso diagnostico screening, 15 test antigenici (2 positivi) e 513 nel percorso guariti.

Sul fronte ricoveri, restano stabili i dati delle Terapie intensive (6) e semintensive (1) mentre aumentano i pazienti nei reparti non intensivi (28; +4). Invariato il numero di ospiti di strutture territoriali e tre persone assistite nei pronto soccorso (in precedenza Covid-free). In crescita gli isolamenti domiciliari (2.060; +29) ma calano le quarantene per contatto con contagiati (3.488; -133) mentre il totale dei positivi (ricoveri più isolamenti) sale a 2.095 (+33). I guariti/dimessi sono 100.619 (+32). (ANSA).