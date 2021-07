Covid: nelle Marche 101 positivi, 25 ricoverati (+4)

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Sono 101 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche , cn un tasso incidenza di 45,49 su 100mila abitanti. I ricoverati sono 25 (+4), cu cui 4 in terapia intensiva. Secondo i dati del Servizio salute della Regione non ci sono stati nuovi decessi e il totale resta fermo a 3.039. Sono complessivamente 2.762 i tamponi esaminati: 1.524 nel percorso diagnostico screening (551 testa antigenici con 27 positivi da sottoporre al tampone molecolare), positività 6,6%, e 1.238 nel percorso guariti. Sono 26 i contagi in provincia di Ancona, 22 in quella di Pesaro Urbino, 19 in quella di Macerata, 19 in quella di Fermo, 7 fuori regione. I 101 nuovi casi comprendono 20 soggetti sintomatici, 34 contatti domestici, 27 contatti stretti di caso positivo, 3 contatti in ambiente di vita/socialità, contati in setting lavorativo, 2 extra regione, mentre 13 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Su 25 ricoverati, resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 4, cresce quello dei degenti in semi intensiva che salgono a 4 (+1) e nei reparti non intensivi, che sono 17 (+3). Nelle ultime 24 ore non ci sono stati dimessi, non ci sono persone in osservazione nei pronto soccorso e restano 3 gli ospiti di strutture territoriali. Alla data di oggi ci sono 1.775 positivi, di cui 1.750 in isolamento domiciliare, le persone i quarantena per contatti con contagiati sono 3.355. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 100.432. (ANSA).