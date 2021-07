Brucia frasche e dà fuoco a campo di stoppie, denunciato

(ANSA) - SASSOFERRATO, 28 LUG - Nel giorno dell'allerta gialla per gli incendi boschivi nelle Marche un pensionato di Sassoferrato ha deciso di bruciare il frascame del suo orto nel vicino campo di stoppie. I carabinieri forestali, mobilitati in questi giorni nei servizi di prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo, hanno stamane sanzionato l'uomo per aver acceso il fuoco senza le dovute cautele prescritte dalla Legge Forestale Regionale in periodo di massima pericolosità per gli incendi. Lo avevano anche ammonito di spegnere accuratamente le fiamme e le braci, perché la giornata si presentava molto ventosa e il fuoco era vicino alle stoppie secche. L'uomo però, pur spegnendo il fuoco, non ha prestato la dovuta attenzione ed è andato a pranzo. Poco dopo il fuoco si è propagato ai vicini campi, bruciando circa 5 ettari di stoppie, alberi di robinia, roverella e gelso, siepi e boschetti. Fortunatamente l'intervento di due squadre dei Vvf di Fabriano con le autobotti ha scongiurato il propagarsi delle fiamme ai boschi limitrofi: domate fiamme alte fino a 4 metri. Gli accertamenti dei carabinieri forestali hanno stabilito che il punto di innesco combaciava con il fuoco acceso poco prima dal pensionato che ha ammesso le sue responsabilità. E' stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il delitto di incendio boschivo colposo. Rischia fino a 5 anni di reclusione oltre al pagamento dei danni alla vegetazione ed alle spese di spegnimento. (ANSA).