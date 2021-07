Unesco: questionario a cittadini Urbino per aggiornare piano

(ANSA) - URBINO, 27 LUG - Un questionario per raccogliere le percezioni sulla città e sulle azioni di tutela del centro storico di Urbino. E' lo strumento, elaborato dal Dipartimento di Economia, Scienze e Politica (DESP) dell'Università di Urbino 'Carlo Bo' nell'ambito delle attività per l'aggiornamento del Piano di gestione del Sito Patrimonio Mondiale, richiesto dall'Unesco, per la definizione delle linee di sviluppo strategico della città e del territorio. Il progetto è stato presentato in Municipio dal sindaco Maurizio Gambini, dal vice sindaco con deleghe alle Politiche educative e ai rapporti con l'Unesco Massimo Guidi, dal delegato dell'Università prof.

Edoardo De Barberis. "L'Ateneo - ha detto Guidi- ha il compito di elaborare dati socio economici del territorio (demografia, trasporti.) ed un questionario distinto per categorie (cittadini, studenti, commercianti), che servirà per capire l'opinione degli abitanti e per sensibilizzare sul patrimonio del centro storico. L'indagine servirà quindi a fare delle azioni per la revisione del Piano di Gestione (precedentemente elaborato nel 2013)". (ANSA).