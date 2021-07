Vaccini: apre centro vaccinale a Recanati

(ANSA) - RECANATI, 26 LUG - Il Comune di Recanati apre un centro vaccinale anti Covid -19 in città; da sabato 31 luglio e ogni sabato a seguire , sarà possibile vaccinarsi presso i locali dell' Ircer a Villa Teresa dalle ore 10 alle ore 14.

"Cercheremo di raggiungere subito quei soggetti con fasce di età più a rischio che ancora non si sono vaccinati - ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. E soprattutto ci prepariamo a dare risposte concrete per le prossime settimane quando ci sarà la necessità di incentivare ulteriormente il ricorso al vaccino per l'introduzione obbligatoria del Green pass". Il Centro verrà gestito da medici di medicina generale appartenenti all'equipe territoriale n.3 dell'Area Vasta 3 e da alcuni medici volontari sotto il coordinamento del dott. Daniele Massaccesi. Il primo sabato, 31 luglio, saranno effettuati i vaccini tramite le segnalazioni dei medici di medicina generale, successivamente verranno attivate le richieste di prenotazione per la comunità tramite il sito web del Comune di Recanati. Il ritiro dei vaccini sarà effettuato dal personale medico del Centro con il supporto dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile.

Possono vaccinarsi tutti i cittadini recanatesi dai 12 anni in su. (ANSA).