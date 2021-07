Gdf sequestra circa 3.000 articoli abusivi

(ANSA) - MACERATA, 26 LUG - Operazioni dei Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche e della Tenenza di Porto Recanati a contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale: sequestrati oltre 100 paia di occhiali da sole contraffatti e più di 2.800 articoli vari insicuri per il consumatore. I controlli hanno interessato tutto il tratto costiero, dove sono maggiori i rischi di aggregazioni incontrollate e di comportamenti illeciti collegati alla "movida". Cinque gli interventi portatati a termine dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche e della Tenenza di Porto Recanati, nel corso dei quali sono stati sottoposti a sequestro oltre 100 paia di occhiali con i marchi contraffatti di prestigiose case di moda (Ray-Ban, Gucci, Prada, Chanel), e più di 2.800 articoli insicuri, tra cui pelletterie, accessori di abbigliamento e bigiotteria, privi dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza prodotti. Dei cinque responsabili, uno è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria, mentre gli altri quattro sono stati segnalati alla Camera di Commercio, per i provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo.

