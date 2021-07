Bocelli allo Sferisterio di Macerata il 5 settembre

(ANSA) - MACERATA, 24 LUG - Andrea Bocelli allo Sferisterio di Macerata. La partecipazione straordinaria sarà in occasione della spettacolo organizzato la sera del 5 settembre prossimo per a una raccolta fondi a favore della Andrea Bocelli Foundation. Fondi che saranno destinati a un nuovo progetto che la Fondazione calerà sul territorio dopo quelli realizzati nelle aree terremotate del Maceratese. L'evento - "E lucevan le stelle" - è stato promosso dal Comune di Macerata e dall'Associazione Arena Sferisterio. Partner grant maker sarà la Fondazione Mediolanum Onlus che raddoppierà fino a un massimo di 50mila euro il ricavato della serata finalizzato al supporto del nuovo progetto che ABF inaugurerà a settembre sempre nella provincia di Macerata in accordo con il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini. Un nuovo progetto che avrà sempre come destinatari i giovani del territorio marchigiano. La Fondazione ABF, grazie a iniziative analoghe, ha già realizzato nel territorio delle Marche tre strutture: nel 2018 a Sarnano ha inaugurato la scuola di istruzione secondaria di primo grado "G. Leopardi", nel 2019 a Muccia ha donato alla comunità la scuola di istruzione primaria e per l'infanzia "E. De Amicis", mentre nel 2020 ha aperto le porte a Camerino della nuova Accademia della Musica. I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini 10 a Macerata e sul sito ivaticket.it a partire dal 1 agosto. Per supportare le iniziative legate all'evento contattare: partner@sferisterio.it. (ANSA).