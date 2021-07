Green Pass: Acquaroli, già stamane disdette importanti

(ANSA) - ANCONA, 23 LUG - II Green Pass "poteva essere gestito in maniera diversa" con "scelte oggettive e meno ideologiche". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine di un incontro a Jesi con i sindaci sui fondi Ue. "In piena stagione estiva, in un momento in cui si leggeva un po' di entusiasmo per turismo e ristorazione, filiere legate alla stagione estiva...- ha spiegato -. Già questa mattina abbino raccolto informazioni che ci preoccupano: in questi giorni, con questo clima di paura, ci sono disdette".

Acquaroli ha ammesso che ci sono dei "segnali che ci inducono all'attenzione: c'è una recrudescenza del virus? Sì. La variante Delta è presente nella nostra regione? Sì". Ma - ha sottolineato - "oggi abbino 17 ricoveri, 2 meno di ieri, e solo 3 pazienti in terapia intensiva. Credo che in questo mese di luglio, alle porte di agosto, bisogna dare un messaggio di fiducia, altrimenti rischiamo di compromettere mezza stagione estiva, che è la più importante. Veniamo da 6-7 mesi di chiusure importanti ed ed è il secondo anno". Secondo Acquaroli il Green Pass "doveva essere un'iniziativa da prendere per le grandi manifestazioni, da mettere in campo per occasioni che non incidono sulla quotidianità. Immaginate se è possibile per una famiglia, che magari ha un figlio che non ha fatto il vaccino, andare in vacanza e dover fare il tampone ogni 2 giorni. Ci sono situazioni che creano impatto. Poteva essere gestito in maniera diversa" ha concluso. (ANSA).