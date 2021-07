Bimbi con orecchie asino, Paese Balocchi a Serra S.Quirico

(ANSA) - SERRA SAN QUIRICO, 23 LUG - Il piccolo comune montano di Serra San Quirico, nelle Marche, attende sabato 24 e domenica 25 luglio, dalle 16 alle 20, i bambini travestiti da asinelli con orecchie di carta colorate, per "C'era una volta il paese dei balocchi", versione light e anticovid della storica manifestazione per l'infanzia - "Il Paese dei Balocchi" - organizzata da Atgtp e Comune. Due pomeriggi di giochi, laboratori e narrazioni, intorno alla storia di Pinocchio, tutti dedicati ai più piccoli, in un centro storico dove il traffico si ferma per dare spazio alle famiglie ed ai celebri personaggi di Collodi.

L'ingresso sarà gratuito ma solo su prenotazione, per consentire alle famiglie di vivere l'esperienza in piena sicurezza. Gruppi di 10 bambini alla volta, insieme ai loro familiari, con partenze ogni mezz'ora, saranno accolti alla "dogana" allestita nella piazza principale di Serra San Quirico, e saranno guidati da animatori in costume lungo le varie tappe del percorso, dai giochi di legno alle storie migranti di Mangiafuoco, e poi ancora nella postazione dell'Albero dei Balocchi Smarriti, fino alla tappa finale The Grillo Show.

(ANSA).