Scuola: Marche, 6 mln per ventilazione meccanica controllata

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - E' salito a 6 milioni di euro lo stanziamento della Regione Marche, prima in Italia a installare nelle scuole dispositivi per la ventilazione meccanica controllata, che permettono di 'rinnovare' l'aria, diluire la carica virale, ridurre il rischio di contagio e favoriscono il ritorno in presenza degli studenti. Ai 2 milioni stanziati lo scorso febbraio, sono stati aggiunti altri 4 la scorsa settimana. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Infastruttu e all'Edilizia Scolastica Francesco Baldelli, durante il seminario "Benessere e sicurezza in aula grazie alla ventilazione meccanica controllata". Baldelli ha spiegato che è stata accolta "quasi la metà delle richieste di contributo pervenute, per 170 scuole, 1.500 aule e circa 24mila studenti".

"La salute dei nostri ragazzi è la priorità e un impegno costante per l'amministrazione regionale" ha insistito Baldelli.

L'obiettivo era evitare la Dad, che, secondo l'assessore, "ha lasciato strascichi fortemente negativi". Nel corso dell'anno scolastico sarà effettuato un monitoraggio sulla qualità dell'aria nelle aule, anche se ci sono già studi, tra gli altri delle Università di Cassino e di Ferrara, sull'utilizzo della ventilazione meccanica controllata. Che comunque - ha sottolineato il prof. Marcello D'Errico, docente di Igiene Generale e Applicata del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità pubblica dell'Università Politecnica delle Marche - va affiancata ad altri elementi: "la vaccinazione in primis e i comportamenti umani corretti (dalla mascherina, al lavaggio delle mani al distanziamento)". Il presidente Francesco Acquaroli ha confermato la volontà di continuare ad investire sulla ventilazione meccanica controllata e sulla sanificazione anche in altri ambiti oltre a quello scolastico: "Crediamo moltissimo a questo tipo di intervento. Un'idea valida nelle Marche è stata tradotta subito in un progetto concreto e all'avanguardia nel panorama nazionale". "E' una battaglia che ho condotto appena insediata come assessore all'Istruzione" ha detto l'assessore Giorgia Latini, ricordando anche la misura finanziata con i fondi Fse per 3 milioni per l'acquisto di sanificatori per le scuole. (ANSA).