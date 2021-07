Camion fora gomma sui binari, auto bloccata fra le sbarre

(ANSA) - SERRA SAN QUIRICO (ANCONA), 21 LUG - Fora uno pneumatico e un camion resta bloccato sui binari a Serra San Quirico (Ancona). L'autista riesce a percorrere metri a sufficienza per evitare un potenziale disastro. Ma non finisce qui. Perché un'automobilista resta bloccato sui binari proprio mentre le sbarre si stavano chiudendo. Il pronto intervento dei carabinieri della locale stazione, coordinati dai colleghi della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, ha scongiurato un potenziale incidente ferroviario lunga la tratta Ancona-Fabriano. Infatti, stava per giungere all'altezza di Serra San Quirico, un treno regionale. Subito sono stati allertati i carabinieri di Serra San Quirico, i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano e i tecnici Rfi. Questi ultimi sono riusciti a far rialzare le sbarre, permettendo il transito dell'auto bloccata. Il treno, nel frattempo, ha rallentato la propria corsa. In questo modo non si sono registrati danni, ma solo disagi contenuti e tanta paura. (ANSA).