Mare: 2 decessi su spiagge nell'Ascolano

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 20 LUG - Due persone sono morte oggi nella spiaggia di Porto d'Ascoli: una donna di 81 anni, della Repubblica Ceca, ha avuto un malore mentre camminava in acqua e si è accasciata, davanti alla concessione 100. Inutili i soccorsi prestati prima dai bagnini, poi dal 118. Poco più a nord all'altezza del Lido del Carabiniere, tra Porto d'Ascoli e San Benedetto del Tronto un giovane straniero, probabilmente magrebino, non è più riemerso dopo essersi tuffato dagli scogli.

Poco dopo è stato visto galleggiare nei pressi. Sul luogo l'eliambulanza, con un operatore sanitario che si è 'verricellato' sulla spiaggia. Ma anche in questo caso i soccorsi sono stati inutili e l'eliambulanza è tornata indietro vuota. (ANSA).