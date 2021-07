Green Pass: sarà necessario per Fiera San Nicola a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 20 LUG - "Accesso consentito alla Fiera di San Nicola a Pesaro solo ai possessori del Green Pass". Lo annunciano il sindaco Matteo Ricci e dall'assessora con delega alle Attività economiche Francesca Frenquellucci. "Anticipiamo la linea nazionale - aggiungono -, una scelta che abbiamo deciso di prendere perché vogliamo ritornare ad organizzare eventi. E lo vogliamo fare in totale sicurezza". Si parte dunque da una manifestazione storica della città, "che nel 2020 avevamo deciso di non organizzare. Quest'anno si svolgerà, come da tradizione, nella zona mare di Pesaro dal 10 al 12 settembre. Nei prossimi giorni, insieme a forze dell'ordine, associazioni di categoria e organizzatori, ci incontreremo per mettere a punto il piano di sicurezza. La certificazione verde Covid-19 dovrà essere presentata da tutti coloro che vorranno accedere all'area, ambulanti compresi". (ANSA).