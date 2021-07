Vaccini: seconda dose sindaco Pesaro e presidente Ali

(ANSA) - PESARO, 19 LUG - Seconda dose di vaccino fatta per il sindaco di Pesaro e presidente Ali Matteo Ricci. "Così dovrebbero fare tutti coloro che hanno responsabilità istituzionale - dice -. Vaccinarsi tutti e velocemente.

Purtroppo in Italia abbiamo una destra sovranista e irresponsabile che strizza l'occhio ai no vax e dà messaggi sbagliati ai giovani. Dobbiamo vaccinarci tutti per raggiungere il 70% dell'immunità di gregge. Lo dobbiamo fare per tutelare la salute del cittadini, per il rilancio economico e per non richiudere nel mezzo di una stagione turistica che sta ripartendo". Ricci si dice "favorevole al Green Pass, spero che governo decida presto, perché chi vuole frequentare le altre persone e stare in mezzo alla gente deve farlo in sicurezza: la libertà di ognuno finisce dove inizia quella degli altri. Per la libertà di tutti dobbiamo ripartire e non chiudere" concludere.

