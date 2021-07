Vaccini: in consegna 13.900 dosi di Moderna a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 19 LUG - In arrivo ad Ancona 13.900 dosi del vaccino Moderna. Oggi alcuni furgoni di Sda, corriere di Poste Italiane, in collaborazione con l'Esercito Italiano, hanno preso in carico le scatole contenenti i vaccini Moderna per raggiungere la destinazione finale dell'Inrca-Presidio Ospedaliero di Ricerca, sede di ricezione e conservazione dei quantitativi previsti. (ANSA).