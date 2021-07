Rubata plastica riciclabile per 20mila euro a Ostra Vetere

(ANSA) - OSTRA VETERE, 19 LUG - Hanno approfittato del weekend i malviventi che nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 luglio hanno razziato un'azienda di Ostra Vetere che si occupa della lavorazione di materie plastiche. Un furto che ha generato un ingente bottino e sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Senigallia. Dopo aver forzato prima il cancello di accesso e poi la porta di ingresso al capannone industriale, i ladri hanno asportato un grosso quantitativo di materia prima e plastica riciclabile proveniente da scarti di lavorazione. Per farlo hanno utilizzato un grosso camion con il quale sono fuggiti subito dopo il colpo. Da una prima stima, il valore del bottino ammonta a circa 20mila euro di materiali,. Si tratta di materie prime che possono essere facilmente piazzate per successive lavorazioni e che risultano per gli inquirenti, invece, più difficili da tracciare. I militari che stanno indagando sul furto a Ostra Vetere hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza dell'area per cercare di risalire agli autori del colpo, al momento non identificati. (ANSA).