Muore accoltellato durante lite, un fermo

(ANSA) - FERMO, 19 LUG - Un uomo di 53 anni è morto, dopo essere stato accoltellato durante una lite furiosa, forse per motivi passionali. E' successo la scorsa notte a Belmonte Piceno (Fermo). Fermato un altro uomo, un conoscente di lunga data. La vittima si chiamava Marzio Marini, muratore, residente Piane di Montegiorgio. Secondo i carabinieri si è incontrato con il aggressore poco prima di mezzanotte, in strada, in via dei Sibillini, dove è scoppiato il diverbio. Sarebbe stato colpito da più fendenti. A dare l'allarme alcuni residenti del piccolo borgo, che conta circa 600 abitanti. Soccorso dalla Misericordia di Montegiorgio, Marini è stato trasportato all'ospedale di Fermo dove è morto poco dopo. L'altro uomo, che non si è dato alla fuga, ma è rimasto sul posto, è stato accompagnato alla caserma dei carabinieri di Montegiorgio, in stato di fermo. Non ha risposto alle domande del pm e secondo il suo legale, Antonella Natale, sarebbe in stato di choc. (ANSA).