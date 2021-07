Vaccini: Federfarma, 3.300 dosi somministrate da farmacie Marche

(ANSA) - ANCONA, 17 LUG - Sono più di 460 gli over 60 che hanno ricevuto il vaccino anti covid nelle prime 86 farmacie delle Marche che hanno aderito alla campagna vaccinale, ottemperando ad una precisa richiesta della Regione Marche.

Secondo il presidente regionale di Federfarma Marche Andrea Avitabile" sono circa 100 le farmacie effettivamente attive su una adesione complessiva in sede regionale di 220:: il servizio è partito il 24 giugno e fino ad oggi sono state somministrate nelle farmacie marchigiane più di 3.300 dosi di vaccino (Pfizer per gli under 60 e Johnson & Johnson per gli over 60). Dopo solo tre settimane possiamo confermare che la presenza capillare dei farmacisti e il loro rapporto di fiducia con i cittadini stanno determinando il successo della vaccinazione nelle nostre farmacie". "Le Marche - sottolinea Avitabile - sono state la seconda regione d'Italia dopo il Lazio a credere in questo servizio di vaccinazione nelle farmacie". Marco Meconi, vice presidente di Federfarma Marche e responsabile regionale delle farmacie rurali, pone l'accento sul "rapporto personale e di fiducia tra cittadino e farmacista che, in molti casi, è stato determinante per avvicinare al vaccino persone 'sfuggite' alle prime azioni. Nelle farmacie rurali, in località distanti da presidi ospedalieri ed hub vaccinali, il rapporto con il paziente è ancora più stretto, conosciamo la storia clinica e le eventuali patologie, il consiglio del farmacista è accolto con piena fiducia". (ANSA).