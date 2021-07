Vaccini: a Camerino somministrazione a Le Calvie

(ANSA) - CAMERINO, 17 LUG - Vaccinazioni presso il palazzo dello sport di Camerino fino al prossimo 7 agosto.

L'amministrazione comunale, d'intesa con la direzione dell'Azienda sanitaria Asur Area Vasta 3 di Macerata, ha autorizzato l'utilizzo della struttura ubicata in località Le Calvie. L'amministrazione comunale, infine, invita la popolazione "a non considerare ogni altra e diversa informazione che non provenga da organi ufficiali deputati alla gestione dell'emergenza". (ANSA).