Giornalisti: in corso Festival Giornalismo "art. 21" a Sarnano

(ANSA) - SARNANO, 17 LUG - E' iniziato il Festival nazionale del Giornalismo "art. 21" a Sarnano con il primo incontro "La libertà di stampa: un diritto tutelato dalla costituzione, un dovere deontologico nell'interesse dei lettori". Coordinato dal giornalista del Tg2 Daniele Rotondo, hanno partecipato Giampiero Mughini, Marco Mazzocchi, Francesco Giorgino, Michele Mirabella, il segretario del Sigim Piergiorgio Severini e il presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche Franco Elisei. I relatori hanno discusso sulle trasformazioni in atto nel mondo dell'informazione alla luce dell'art.21 della Costituzione e quindi della libertà di espressione del proprio pensiero. Oggi spazio al dibattio su "Donne coraggiose, giornaliste in prima linea" coordinato dall'inviato del Tg1 Paolo Di Giannantonio.

Protagoniste giornaliste-testimonial sui rischi e sulle difficoltà che una donna in prima linea sul fronte del giornalismo d'inchiesta incontra nella vita professionale con Asmae Dachan, Manuela Moreno e Sara Lucaroni. In scaletta anche un dibattito su Covid e informazione con Michele Mirabella e Attilio Romita. Staaera "Premio Giornalistico intitolato a Leo Birzoli", sarnanese, già vicepresidente della Rai,è destinato a giornalisti e scrittori. Domani ultimo incontro su "Le parole giuste per raccontare la pandemia" con Leonardo Zellino e Franco Elisei, preceduto dalla presentazione del libro di Giacinto Pagnani "Rinaldo da Brunforte il Grande" con scritti inediti su un conteso alleato di Federico II di Svevia, a cura del Centro Studi Sarnanesi. (ANSA).