Festa proibita in sala ballo, diffidato e multato titolare

(ANSA) - FERMO, 17 LUG - Il titolare di una sala da ballo della costa del Fermano è stato sanzionato e diffidato dalla Questura di Fermo dopo una mega festa a cui hanno partecipato centinaia di giovani, "la quasi totalità dei quali senza mascherina, che si sono scatenati nelle aree del locale creando assembramenti pericolosi per la salute loro e dei congiunti" fa sapere la polizia. La sanzione è stata raddoppiata perché si tratta di un caso di recidiva. Anche nelle regioni in zona bianca sono ancora sospese le attività in "sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso". Molti i titolari di licenza comunale di sala da ballo, ma anche quelli sprovvisti, che con qualunque scusa, ad esempio una festa di compleanno o di laurea, organizzano serate di balli con la presenza di disc jockey in contrasto con la norme in vigore.

Norme che, che oltre alla tutela della salute, mirano ad evitare una concorrenza sleale nei confronti delle attività che rispettano le regole. La festa nel locale sul litorale era stata pubblicizzata sui social, ma proprio dalle immagini dei video dei balli postati dai partecipanti sono partite le attività della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Fermo per individuare il locale nel quale si era svolta la serata e identificare i giovani che vi avevano preso parte. Dopo essere stati rintracciati, i ragazzi hanno confermato lo svolgimento della festa, che, oltre a essere in contrasto con le norme vigenti, ha creato assembramenti di persone quasi tutte senza mascherina. Acquisiti tutti gli elementi, è stata irrogata e notificata al titolare la prevista sanzione amministrativa, con somma raddoppiata per la recidiva specifica, ed il questore di Fermo lo ha formalmente diffidato dal proseguire l'attività vietata. In caso di reiterazione dell'illecito le norme prevedono, oltre ad elevate sanzioni amministrative, la sospensione immediata della licenza e, in caso di mancanza della prescritta autorizzazione comunale, ulteriori pesanti conseguenze amministrative per il titolare. (ANSA).