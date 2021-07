Dl Recovery: Colao, la sfida è mettere insieme rigore e velocità

(ANSA) - ANCONA, 16 LUG - "Mettere insieme due cose difficilmente coniugabili, almeno in Italia: il rigore nella spesa e la velocità nell'esecuzione". E' la sfida legata alle risorse del Next Generation Eu che attende l'Italia nei prossimi cinque anni, secondo il ministro della Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenuto alla riunione del Comitato tecnico della Fondazione Merloni a Portonovo di Ancona. "Cinque anni - ha aggiunto - in cui abbiamo anche l'opportunità di cambiar la narrativa del Paese. La narrativa sull'Italia è quella di un Paese bello, pieno di gente creativa, ingegnosa, ma sempre in ritardo. Questa è l'opportunità, per la parte digitale, ma anche per quella della transizione ambientale ed ecologica di metterci al passo con i migliori".

Colao ha ricordato che la partita dei fondi europei, tra cui il Next Generation Eu, è di 348 miliardi, con "obiettivi di crescita. Ma - ha sottolineato - soprattutto c'è un tema di ribilanciamento, di equità e opportunità per i territori e di pace sociale. Il rigore ci deve essere perché stiamo parlando comunque di debito - ha insistito - quindi anche di bilanciamento di lealtà intergenerazionale. E' una grade opportunità, anche in termini di autostima e marketing del Paese". (ANSA).