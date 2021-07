Covid: Marche 52 positivi, incidenza 17 su 100mila abitanti

(ANSA) - ANCONA, 16 LUG - Sono 52 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata, con un tasso di incidenza di 17 su 100mila abitanti. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche ci sono 13 ricoverati (+2 su ieri), di cui 2 in terapia intensiva e non si sono registrati altri decessi legati al covid, con il totale che resta fermo a 3.038.

I 50 positivi rappresentano una positività del 4,2% su 1.231 tamponi del percorso diagnostico screening. Sono 2.454 i tamponi testati complessivamente, 498 quelli antigenici del percorso screening (con 11 positivi) da sottoporre al tampone molecolare, 1.231 i tamponi del percorso guariti. Nella provincia di Pesaro urbino i casi sono 18, in quella di Ascoli Piceno 11, in quella di Macerata 10, in quella di Ancona 9, in quella di Fermo 3 e c'è un caso di fuori regione. Fra i 13 ricoverati, i due in terapia intensiva sono a Marche Nord, i pazienti dei reparti non intensivi sono saliti a 11 (+2), mentre i reparti in semi intensiva sono ornai covid free da tempo. Covid free anche i pronto soccorso, mentre restano fermi a 9 gli ospiti di strutture territoriali. Secondo i dati della Regione, non ci sono stati dimessi. In aumento i positivi alla data di oggi, passati da 1.391 a 1.419 (+28), di cui 1.406 in isolamento domiciliare. Crescono anche le persone in quarantena da 1.796 a 1.888. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 99.742. (ANSA).