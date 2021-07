Vaccini, Av 5 a over 60, vaccinatevi

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 LUG - Accelerazione sui vaccini dell'area Vasta 5 di Ascoli Piceno che sollecita i cittadini over 60 a vaccinarsi nell'ambito delle misure per il contenimento del covid, con particolare riferimento alle varianti e spinge sulla somministrazione senza prenotazioni. La somministrazione dei vaccini a quella categoria, si legge in una nota, ha "carattere di priorità, necessariamente correlata alla più ampia partecipazione degli stessi alla campagna vaccinale".

"Tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino -prosegue la nota - , possono presentarsi presso i Punti Vaccinali della provincia di Ascoli Piceno, anche senza prenotazione. I vaccini disponibili sono Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Janssen (Johnson&Johnson).

Janssen, indicato nei soggetti di età maggiore ai 60 anni, offre il vantaggio di essere somministrato in una unica dose e di garantire l'immunità dopo 15 giorni dalla somministrazione".

