Unesco: Ricci, bene 5 mln per Città Creative

(ANSA) - PESARO, 15 LUG - Un riconoscimento di altri 15 milioni a tutte le realtà Unesco, di cui 5 destinati alle 7 Città Creative (Pesaro, Bologna, Fabriano, Parma, Carrara, Biella, Alba) che hanno presentato la richiesta in Commissione Bilancio. "Grande lavoro di squadra dei sindaci delle Città Creative Unesco" secondo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che sottolinea la "battaglia portata avanti dai sindaci. Insieme siamo riusciti a sottoporre alla Commissione Bilancio l'emendamento che dà il giusto onore alla rete dei Comuni che fanno parte dell'Unesco Creative Cities Network, riconoscendoli come elemento fondamentale dello sviluppo turistico e culturale italiano". L'emendamento modifica l'articolo 7 comma 4 del Decreto legge 73, e aggiunge, di fatto, 15 milioni di nuovi contributi ,5 dei quali saranno destinati alle 7 città creative italiane del Network Unesco. Risorse che vanno a sommarsi ai 50milioni già destinati dal Decreto Sostegni bis e che andranno "a coprire le mancate entrate della tassa di soggiorno dello scorso anno" dando un ulteriore spinta al comparto, aggiunge Ricci che ringrazia "l'on. Roberto Pella (vicario Anci), promotore dell'emendamento, il presidente della commissione Melilli e tutti i parlamentari che, in Commissione Bilancio, in maniera trasversale, hanno sostenuto l'emendamento". (ANSA).