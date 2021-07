Un mese per scegliere online un'opera da restaurare nelle Marche

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Conoscere il territorio e i suoi gioielli, anche un po' nascosti e salvaguardarli è l'idea che sta alla base di 'Opera tua', l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che permette di scegliere, votando online, un capolavoro da restaurare.

Dal 15 luglio al 14 agosto i soci e consumatori potranno scegliere quale opera conservata nelle Marche restaurare tra il dipinto "Natura morta con cacciagione" che si trova nella Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, e il dipinto "Madonna con il Bambino e i santi Bartolomeo e Antonio Abate" della Pinacoteca Civica di Fermo.

Dipinta nel Seicento la "Natura morta con cacciagione" è un'opera dal pittore fiammingo Joannes Hermans detto Monsù Aurora, precursore del lusso e delle nature morte. Il restauro prevede il rilievo fotografico anche a luce infrarossa, per identificare le zone più degradate della tela per poi procedere al suo consolidamento, alla rimozione di detriti e all'asporto dell'ossidazione. Ci sarà poi un intervento per rendere omogenea la cromatura dei colori ed all'applicazione di un protettivo neutro.

La "Madonna con il Bambino e i santi Bartolomeo e Antonio Abate" è una tavola Cinquecentesca commissionato per la chiesa abbaziale di San Bartolomeo di Campofilone. L'intervento di restauro prevede oltre alle indagini preliminari anche pulitura, stuccatura delle fessurazioni, il consolidamento, oltra al ritocco pittorico, e all'applicazione del protettivo. (ANSA).