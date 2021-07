Gdf sequestra 110mila prodotti non sicuri in Italia

(ANSA) - PESARO, 15 LUG - La Guardia di Finanza ha tolto dal commercio 110mila prodotti, elettrici e per attività di giardinaggio, e 1.300 mascherina filtranti, tutti non conformi alla normativa in materia di sicurezza e, dunque, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. L'operazione è partita da Pesaro, dove i finanzieri di Pesaro Urbino hanno sequestrato, durante controlli in due diversi esercizi commerciali cittadini oltre 53mila prodotti di uso comune, nonché mascherine filtranti in tessuto "face covering". L'attività si è poi estesa a tutto il territorio nazionale, interessando tutti i punti vendita facenti capo agli stessi esercizi commerciali di Pesaro e coinvolgendo i vari reparti territoriali delle Fiamme Gialle.

Gli altri articoli risultati non a norma sono stati prima ritirati dal mercato e poi sequestrati. I responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative previste per per un importo fino a 25.800 euro. La commercializzazione di beni sul territorio nazionale richiede l'obbligatoria indicazione, chiaramente visibile e leggibile, almeno della denominazione legale o merceologica del prodotto, del produttore o importatore, del Paese di origine (qualora situato al di fuori dell'Unione Europea), dell'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente e dei materiali impiegati, delle istruzioni e delle eventuali precauzioni e loro destinazione d'uso, ove utili ai fini della fruizione e della sicurezza del consumatore. Dettagli che devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita, eccezion fatta per le istruzioni, le eventuali precauzioni e le destinazioni d'uso che possono invece essere riportate su altra documentazione illustrativa da fornirsi in accompagnamento ai prodotti stessi.

(ANSA).