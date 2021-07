Covid: Marche, 40 positivi, incidenza 14,85 su 100mila abitanti

(ANSA) - ANCONA, 15 LUG - Sono 40 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche con un tasso di incidenza cumulativo di 14,85 su 100mila abitanti. I ricoverati scendono a 11 (-2), invariati i pazienti in intensiva, 2, mentre non si si registra nessun decesso e il totale resta così fermo a 3.038. I 40 casi positivi su 1.212 test del percorso diagnostico-screening rappresentano una positività del 3,3%.

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione Marche, sono stati analizzati 2.256 tamponi, 459 per percorso antigenico screening (con 4 positivi da sottoporre a tampone molecolare), 1.044 del percorso guariti, oltre ai 1.212 del percorso diagnostico. In provincia di Ancona sono stati registrati 12 casi, in quella di Pesaro Urbino 8, in quella di Macerata 7, in quella di Ascoli Piceno 6, in quella di Fermo 3, oltre a 4 casi fuori regione. I 40 nuovi casi comprendono 7 soggetti sintomatici, 12 contatti stretti di casi positivi, 16 contatti domestici, 1 contatto in ambiente di vita socialità, 1 contatto in setting lavorativo, 2 casi in fase di approfondimento epidemiologico, 1 caso extra regione. I ricoverati scendono a 11, con la diminuzione di una unità tra i pazienti nei reparti non intensivi, che sono 9. Invariata la situazione nelle terapie intensive (2 pazienti a Marche Nord) e in quelle semi intensive (ormai covid free). Due i dimessi nell'ultima giornata. Covid free anche i pronto soccorso, mentre gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone) sono 9. In aumento i positivi alla data di oggi, 1.391 (+17), di cui 1.380 in isolamento domiciliare, le persone in quarantena salgono da 1.776 a 1.796 (+20). I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono invece a 99.718. (ANSA).