Ad Ascoli la Croce Rossa arriva in bicicletta

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 LUG - La Cri di Ascoli Piceno ha attivato anche quest'anno il servizio bici che proseguirà fino al 20 agosto. I volontari dovranno attenersi alle nuove regole del distanziamento sociale, ma restando comunque vicini alle persone nel progetto nato in seguito al Covid 19, denominato "Il tempo della gentilezza". "L'obiettivo generale è quello di creare un servizio di assistenza sanitaria innovativo ed ecosostenibile - ha spiegato Cristiana Biancucci, presidente del Comitato Cri di Ascoli Piceno - e nello specifico il servizio andrà a migliorare il soccorso rendendolo più tempestivo. Con l'ausilio della bicicletta si possono raggiungere luoghi prima impensabili con un automezzo, come ad esempio le piazze affollate e le nostre rue. Grande soddisfazione da parte della popolazione anziana che ogni giorno attende l'arrivo dei soccorritori in bici anche solo per misurare la pressione o scambiare due chiacchiere". Il progetto Cri in bici è un idea che nasce dall'esperienza della London Bicycle Ambulance, soccorso su due ruote attivo da oltre 10 anni nella capitale inglese. Diffuso, poi, in varie città italiane, in quanto si è rivelato un importante mezzo di soccorso negli interventi rapidi di rianimazione del paziente in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e diminuendo, così, del 25% i decessi per infarto. (ANSA).