Vaccini: a Ancona somministrazione a senza fissa dimora

(ANSA) - ANCONA, 14 LUG - Anche ad Ancona è partito il piano vaccinazioni per le persone senza dimora che gravitano sul territorio. Si tratta di una moltitudine sommersa, spiega il Comune, che difficilmente riesce a prenotarsi sul portale della Regione Marche perché privi di tessera sanitaria o per altre difficoltà legate all'accesso ai servizi. L'assessorato alle Politiche Sociali in condivisione con le associazioni che costituiscono la Rete Povertà Cittadina si è attivato nei mesi scorsi contattando l'Asur e la Croce Rossa "per individuare - sottolinea l'assessore Emma Capogrossi - le modalità più idonee a garantire la vaccinazione contro Covid 19 a quella fascia di persone definita spesso 'invisibile', composta da persone in condizioni di estrema povertà, ma che ha diritto come tutti alla salute e alla protezione. Da ieri 13 luglio è stato così possibile garantire la somministrazione del vaccino grazie alla preziosa collaborazione di Croce Rossa Italia comitato di Ancona e dei suoi volontari medici ed infermieri, dell'Asur Marche Area vasta 2 e alla disponibilità logistica offerta dall'Hotel Cantiani, presso il quale si realizza il servizio comunale di accoglienza di persone senza fissa dimora 'Un Tetto per Tutti', tramite convenzione con il Comune di Ancona". Fondamentale, secondo l'amministrazione comunale, anche il coinvolgimento dell'associazionismo del territorio "che ha diffuso capillarmente la pubblicizzazione dell'evento e in certi casi si è profuso nell'accompagno delle persone più fragili". Il Comune ringrazia in particolare il Servizio di Strada Onlus, la Mensa del povero, gli Avvocati di strada, Free Woman, Caritas SS Annunziata. La somministrazione della seconda dose è prevista tra il 17 e 24 agosto. (ANSA).