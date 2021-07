Sanità: mille in piazza ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 14 LUG - All'indomani del via libera dell'Ecofin al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) i sindacati Cgil, Cisl e Uil delle Marche scendono in piazza ad Ancona per chiedere alla Regione come intende riorganizzare le strutture socio-sanitarie e le reti ospedaliere dopo la pandemia. Un migliaio di persone si sono riunite oggi in piazza Cavour, aprendo ombrelli per esprimere simbolicamente come l'assistenza sanitaria pubblica rappresenti un sistema di protezione ed esibendo striscioni con scritto 'La salute è un diritto'.

"In ballo - ha dichiarato la segretaria Cgil Marche Daniela Barbaresi - ci sono oltre 40mila over 60 a cui garantire l'assistenza domiciliare, 32 nuove Case della Salute e dieci Ospedali di Comunità. Per non parlare della carenza di personale medico, che ha costretto la Regione a servirsi di medici provenienti dalle cooperative, e della carenza di fondi per la prevenzione (solo il 2,8% del totale a fronte del 5% programmato secondo i sindacati, ndr). In nome dei 400mila lavoratori iscritti ai sindacati - ha concluso - chiediamo perciò un confronto urgente con la Regione su questi temi".

"I tempi sono stretti - ha rincarato Sauro Rossi, segretario Cisl Marche - soprattutto dopo l'annullamento e la sospensione causa Covid di migliaia di prestazioni e di visite specialistiche programmate, e la persistenza di carenze nelle cure domiciliari e nell'assistenza a disabili ed anziani. Non dimentichiamo che lo sviluppo sociale delle Marche passa anche attraverso la crescita della sanità pubblica". "Abbiamo accolto con favore - ha concluso Claudia Mazzucchelli, segretaria Uil Marche - la decisione della nuova Giunta regionale di nominare un assessore delegato alla Sanità, anche in considerazione della sua grande incidenza sul bilancio regionale, ma ci aspettavamo un maggior confronto. E' inaccettabile che gli accessi alle cure ambulatoriali, oncologiche e cardiologiche siano diminuiti del 43%, e che contemporaneamente sia venuta a mancare per problemi economici la possibilità di accedere alla sanità privata. Se ci sono le risorse vogliamo che ci sia anche un progetto chiaro e condiviso su come spenderle". (ANSA).