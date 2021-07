Musica: Francesco Bianconi inaugura Lunaria a Recanati

(ANSA) - RECANATI, 14 LUG - "Sono orgoglioso di aprire la Rassegna Lunaria sull'Orto del Colle dell'Infinito di Recanati.

La mia memoria trattiene ormai poco, ma dai tempi della scuola vi rimangono saldamente ancorati alcuni versi di Leopardi che non hanno mai smesso di risuonare e fare da guida alla mia vita.

Farò due concerti, uno al tramonto e uno notturno. Sono sicuro che saranno per me un'esperienza che non dimenticherò". Lo ha detto Francesco Bianconi alla vigilia del primo appuntamento di Lunaria 2021, la rassegna estiva ideata e diretta da Musicultura, promossa dal Comune di Recanati. Il concerto si terrà domani 15 luglio in uno dei luoghi simbolo della poesia mondale, l'Orto sul Colle dell'Infinito, dove Giacomo Leopardi trasse l'ispirazione per i celebri versi de "L'infinito". Per coniugare le esigenze del pubblico con le norme di preservazione del luogo (inclusi i limiti di capienza), si terranno nella stessa serata due concerti, uno al tramonto alle 18:45 e l'altro notturno alle 21:30, entrambi sold-out. Francesco Bianconi, una delle voci e delle penne più vitali del cantautorato pop italiano, presenterà dal vivo il suo primo album solista "Forever" uscito a ottobre 2020 per BMG, e candidato alla Targa Tenco nella categoria "Opera Prima", assieme alla ristampa in versione deluxe "Forever in Technicolor" pubblicato lo scorso maggio contenente 6 inediti tra cui il singolo d'anticipazione "Il Mondo Nuovo".

"Francesco Bianconi in veste solista è una scoperta fragrante, un poeta che senza compromessi va diritto alle sorgenti del pensiero e del sentimento" dice il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri.

Bianconi salirà sul palco accompagnato da un ensemble di musicisti formato da Angelo Trabace al pianoforte, Alessandro Trabace al violino, Zevi Bordovach mellotron tastiere, Sebastiano di Gennaro alle percussioni ed Enrico Gabrielli ai fiati. (ANSA).