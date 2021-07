Covid: Marche, 60 contagi in un giorno, incidenza a 14,99

In 24ore 60 casi di positività al coronavirus nelle Marche, ricoveri che salgono a 12 (+1) e nessun decesso registrato con il totale regionale di vittime che resta a 3.038. Lo fa sapere nel report giornaliero unificato il Servizio Sanità della Regione. Sul fronte contagi dei 60 casi 18 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno, 16 nel Pesarese, 9 in provincia di Ancona, 8 nel Fermano e 4 a Macerata; 5 i contagi da fuori regione. Il totale di tamponi nell'ultima giornata è 2.797 di cui 1.460 nuove diagnosi (4,1% tasso di positività), 516 test antigenici (9 positivi) e 1.337 nel percorso guariti. Il tasso d'incidenza dei casi su 100mila abitanti è di 14,99.

Per quanto riguarda i ricoveri (12) è invariata la situazione nelle Terapie intensiva (2) e Semintensive (covid-free) mentre c'è un degente in più nei reparti non intensivi (10). Gli ospiti di strutture territoriali sono 9 e nessun covid-positivo è assistito nei pronto soccorso della regione. In crescita il numero di persone in isolamento domiciliare (1.328; +34) e il totale dei positivi (isolati più ricoverati; 1.374, cioè +35).

Le quarantene per 'contatto' con positivi crescono a 1.776 (+71) e i guariti/dimessi sono 99.695 (+25). (ANSA).