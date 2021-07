Aperitivo a Jesi per Mancini, selfie con tifosi

Aperitivo nel centro storico di Jesi per Roberto Mancini. Per il ct della Nazionale applausi, autografi e tanti selfie. Circondato dall'affetto dei suoi concittadini, il tecnico campione d'Europa, maglietta azzurra e bermuda, si è concesso con la "solita disponibilità", dice la gente di questa cittadina della provincia di Ancona, abituata a vedere il "Mancio" nei locali del centro.

Assieme ad alcuni amici di sempre il commissario tecnico si è seduto in uno dei tavoli all'aperto di un bar di corso Matteotti. Presto riconosciuto, in tanti gli hanno chiesto una foto ricordo. Ha lasciato il centro di Jesi intorno alle 19.40. (ANSA).