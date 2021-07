Elica: azienda, con riorganizzazione salvi 80 posti lavoro

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 13 LUG - Elica, nell'incontro di oggi con i sindacati nella sede di Confindustria Ancona, ha ribadito la propria disponibilità a dialogare con le parti sociali e le Istituzioni per rivedere il piano industriale presentato, proponendo la riorganizzazione per la quale lo stabilimento di Mergo diventerà l'hub dei prodotti di alta gamma, caratterizzati da elevata specializzazione e qualità della manodopera, cioè quei prodotti "Made in Italy" per i quali Elica è famosa in tutto il mondo. Le produzioni ad alto volume e a maggiore standardizzazione e automazione dei processi saranno realizzate nello stabilimento in Polonia. Questo consentirà, secondo l'azienda, di focalizzare i due stabilimenti (Italia-Polonia) su specifiche produzioni e di evitare duplicazioni. Elica ha anche illustrato quali prodotti intende mantenere in Italia e quali far rientrare dalla Polonia. "Grazie a questa operazione sarà possibile diminuire di 80 persone il numero dei dipendenti coinvolti nel piano industriale e di conseguenza conservare i relativi posti di lavoro sul territorio. L'azienda - si legge in una nota - auspica che tale proposta possa costituire il punto di partenza per una prima fase di confronto da approfondire presso il tavolo ministeriale". "Elica, inoltre, si è resa disponibile a valutare le proposte avanzate dalle parti sociali per salvaguardare ulteriori posti di lavoro" la conclusione. (ANSA).