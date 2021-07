Calcio: nasce ufficialmente Ancona-Matelica per la LegaPro

Nasce ufficialmente l'"Ancona-Matelica srl" che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C/Lega Pro. E' arrivata oggi la ratifica dopo l'istanza presentata dalla Ss Matelica Calcio per il cambio denominazione alla presidenza della Figc e all'attenzione del presidente Gabriele Gravina. Grazia all'accordo con il Matelica, l'Anconitana che militava in eccellenza ripartirà dalla serie C con il nuovo nome. La squadra giocherà le partite allo stadio "del Conero" di Ancona.

"Abbiamo portato a termine il cambio di denominazione, rispettando le nostre promesse. Ringraziamo la Figc - ha detto il patron biancorosso Mauro Canil - per aver compreso la bontà del nostro progetto, che come ho detto, sarà incentrato sui giovani e sul territorio, che sta muovendo i primi passi. Sarà una nuova esperienza in una città importante, capoluogo di regione, - aggiunge - nella quale entreremo in punta di piedi e senza perderci in parole vuote. Se saremo in grado di fare un grande lavoro non posso certo dirlo io adesso. - conclude - Quello che posso garantire è che ognuno di noi farà il massimo per provarci". (ANSA).