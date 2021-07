Licenziamenti: Bombardieri, non c'è ancora rispetto accordo

"Bisogna rispettare le persone e il lavoro, le lavoratrici e i lavoratori non possono pagare lo sblocco dei licenziamenti. L'accordo impegna tutti, ma gli ultimi eventi dimostrano che questo rispetto ancora non c'è". Lo ha detto a Pesaro il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine dell'inaugurazione di una sede territoriale del sindacato. A Pesaro c'erano, tra gli altri, la segretaria Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, dirigenti e delegati regionali, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

"Ci aspettiamo, dunque, - ha auspicato - un intervento da parte del Presidente Draghi, con l'attivazione della cabina di regia. Ma ci aspetteremmo - ha aggiunto il segretario generale Uil - un intervento anche da parte di Confindustria: se ci sono associate che si comportano in modo difforme dall'intesa, - ha concluso - potrebbe metterle fuori dalla propria Associazione".

(ANSA).