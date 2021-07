Europei: sindaco Jesi, Mancini vero fuoriclasse Nazionale

(ANSA) - JESI, 12 LUG - "A Jesi nascono campioni e Roberto Mancini è l'icona che splende di più": a dirlo all'ANSA è il sindaco della cittadina marchigiana, Massimo Bacci, all'indomani della vittoria dell'Italia agli Europei. "Questa città - ricorda il sindaco - ha dato i natali a tanti campioni e non solo del calcio. Qui - dice - oltre a Mancini e a Luca Marchegiani, sono nati tanti olimpionici della scherma e del fioretto, come la Vezzali, la Di Francisca, Cerioni e la Trillini, fino a qualche tempo fa avevano più medaglie olimpiche del Portogallo". "Adesso siamo pronti ad accogliere il ct della Nazionale, gli organizzeremo una grande festa", aggiunge Bacci. Che non ha dubbi sul fatto "che il vero fuoriclasse di questa Italia campione d'Europa sia Mancini". (ANSA).